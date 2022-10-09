بعد ختام الجولة الثانية.. ثلاثة فرق في صدارة ممتاز الطائرة

تصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة برصيد 6 نقاط وبفارق الأشواط عن الهلال والفيصلي مع نهاية الجولة الثانية التي اختتمت اليوم الأحد، حيث نجح الهلال في تجاوز الخليج بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائج الأشواط 25/23، 25/19، 25/17.
فيما كسب الابتسام نظيره الاتحاد 3/1 جاءت نتائج الأشواط 25/23، 25/14، 23/25، 34/32.
وفاز الأهلي على أبها 3/0 جاءت نتائج الأشواط 37/35، 25/20 25/20.
وتغلب الفيصلي على ضمك 3/0 جاءت نتائج الأشواط 25/22، 25/15، 25/22.
وحقق النصر فوزه الأول على حساب اليرموك 3/1 جاءت نتائج الأشواط 25/17، 25/20 19/25، 25/23.
وتمكن الوحدة من عبور الترجي بثلاثة أشواط نظيفة 25/22، 28/26، 25/22.