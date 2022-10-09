بعد ختام الجولة الثانية.. ثلاثة فرق في صدارة ممتاز الطائرة

تصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة برصيد 6 نقاط وبفارق الأشواط عن الهلال والفيصلي مع نهاية الجولة الثانية التي اختتمت اليوم الأحد، حيث نجح الهلال في تجاوز الخليج بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائج الأشواط 25/23، 25/19، 25/17.