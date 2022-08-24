الأهلي يضم المهاجم الجامايكي لويس غرابان لموسم واحد

ويملك جرابان "34 عامًا" خبرة طويلة في الملاعب الإنجليزية؛ حيث سبق أن مثل أندية نوتنجهام فورست، وأستون فيلا، وبورنموث، وسندرلاند، ونورويتش سيتي، وريدينج، في البريميرليج والتشامبيونشيب.