وسط غيابات مؤثرة.. الشباب يُنهي تحضيراته لملاقاة العدالة

وانطلقت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الإسباني فيسنتي مورينيو بتمارين إحماء وتسخين، ثم نفَّذ اللاعبون تمارين فنية ترفيهية في منتصف الملعب قبل أن يجري المدير الفني مناورة تكتيكية في منتصف الملعب، طبَّق فيها التكتيك الذي سينتهجه في مباراة العدالة، واطمأن على جاهزية اللاعبين.