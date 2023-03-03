وسط غيابات مؤثرة.. الشباب يُنهي تحضيراته لملاقاة العدالة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة فريق العدالة غدًا السبت في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/ 2023م.
وانطلقت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الإسباني فيسنتي مورينيو بتمارين إحماء وتسخين، ثم نفَّذ اللاعبون تمارين فنية ترفيهية في منتصف الملعب قبل أن يجري المدير الفني مناورة تكتيكية في منتصف الملعب، طبَّق فيها التكتيك الذي سينتهجه في مباراة العدالة، واطمأن على جاهزية اللاعبين.
وأدى اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا تدريبات خاصة برفقة أخصائي العلاج الطبيعي، فيما واصل الثنائي كارلوس جونيور وسعيد الربيعي برنامجَيْهما العلاجيَّين.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.
ويستضيف الشباب ثالث الترتيب بـ40 نقطة ضيفه العدالة صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بـ13 نقطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.