مساء اليوم على ملعب "الأول بارك".. الأخضر يواجه الأردن في تصفيات مونديال 2026

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر ، مساء أمس الاثنين، حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.