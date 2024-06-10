مساء اليوم على ملعب "الأول بارك".. الأخضر يواجه الأردن في تصفيات مونديال 2026

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الأردن مساء اليوم الثلاثاء على "ملعب الأول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر ، مساء أمس الاثنين، حصتهم التدريبية على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد بثلاث عشرة نقطة.