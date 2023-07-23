الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة "لوكوموتيفا" الكرواتي

ثم خاضت مجموعة مناورة تكتيكية بين لاعبي المحور والدفاع ضد المهاجمين، أوقفها جيرارد عدة مرات لتطبيق أفكاره الفنية، في المقابل خاضت المجموعة الثانية تقسيمة على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة عبر عدد من اللاعبين، وشهد التدريب مشاركة البرازيلي فيتينيو في التدريبات بعد إصابته في المباراة الودية الماضية.