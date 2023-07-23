الاتفاق يكمل جاهزيته لمواجهة "لوكوموتيفا" الكرواتي

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق جاهزيته لمواجهة نظيره "لوكوموتيفا" الكرواتي وديًّا، مساء يوم غدٍ الاثنين، على ملعب سفيتي مارتن بكرواتيا.
يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقيمه الاتفاق في كرواتيا، والذي يستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم تدريب التكنيك بالتمرير والإسناد بالكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون التدريب التكتيكي بإشراف المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" عبر 3 مجموعات.
ثم خاضت مجموعة مناورة تكتيكية بين لاعبي المحور والدفاع ضد المهاجمين، أوقفها جيرارد عدة مرات لتطبيق أفكاره الفنية، في المقابل خاضت المجموعة الثانية تقسيمة على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة عبر عدد من اللاعبين، وشهد التدريب مشاركة البرازيلي فيتينيو في التدريبات بعد إصابته في المباراة الودية الماضية.
وكان نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل قد عقد اجتماعًا باللاعبين والأجهزة الفنية في قاعة الاجتماعات.