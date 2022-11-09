"الرياضة" تكشف تفاصيل بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3 في موسم الدرعية

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. غسان طاشكندي في كلمته بالمؤتمر الصحفي: "استضافت المملكة خلال السنوات الماضية العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بدعم من الحكومة الرشيدة -أعزها الله-، ومنها بطولة كرة السلة 3×3، حيث أقيمت ثلاث جولات منها جولة عالمية في جدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذه هي البطولة الرابعة بالمملكة والأولى في الرياض ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022". وقدم الشكر الجزيل لوزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي يعد الداعم الأول لكرة السلة الثلاثية بهدف توسيع قاعدة ممارسيها في المملكة، وكذلك وجه الشكر لجميع منسوبي وزارة الرياضة.