"الرياضة" تكشف تفاصيل بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3 في موسم الدرعية

عقدت وزارة الرياضة اليوم مؤتمراً صحفياً في الرياض؛ للكشف عن تفاصيل بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، التي ستقام ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية، على مدار يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، وتنظمها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة د. غسان طاشكندي في كلمته بالمؤتمر الصحفي: "استضافت المملكة خلال السنوات الماضية العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بدعم من الحكومة الرشيدة -أعزها الله-، ومنها بطولة كرة السلة 3×3، حيث أقيمت ثلاث جولات منها جولة عالمية في جدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذه هي البطولة الرابعة بالمملكة والأولى في الرياض ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022". وقدم الشكر الجزيل لوزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي يعد الداعم الأول لكرة السلة الثلاثية بهدف توسيع قاعدة ممارسيها في المملكة، وكذلك وجه الشكر لجميع منسوبي وزارة الرياضة.
وأضاف "طاشكندي" أن الاتحاد الدولي لكرة السلة كان متعاوناً معنا للغاية خلال السنوات الماضية في استضافة المملكة جولات البطولة، لافتاً إلى أن التعاون بين الاتحادين السعودي والدولي لكرة السلة 33X سيتواصل بشكل أوسع في السنوات المقبلة.
فيما ثمن رئيس قسم فعاليات 3X3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA السيد إيقانيسوسيرانيو ثقة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، مشيداً بالشراكة بين الجانبين والتي أسهمت في استضافة المملكة للنسخة الرابعة من البطولة. وأوضح سيرانيو أن البطولة خلال هذه الجولة العالمية للعبة FIBA3x3 Riyadh Masters تتجاوز قيمة جوائزها مليوني دولار أمريكي، ويتنافس فيها أبطال الألعاب الأولمبية 33x الحاليون، وفريق ريغا، إضافة إلى لاعبين آخرين ظهروا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
مشيراً إلى أنه سيتم تمثيل 11 دولة في المسابقة، بما في ذلك فريق الرياض وفريق جدة من المملكة، ونوه بأن جميع الفرق المشاركة تتطلع إلى الحصول على آخر المواقع المتاحة لنهائي الجولة العالمية القادمة في منتصف ديسمبر المقبل.
وأشار رئيس قسم فعاليات 3×3 بالاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA إلى أن العام الحالي شهد نجاحات مميزة لكرة السلة الثلاثية، متوقعاً أن تشهد البطولة في نهاية هذا الأسبوع بالدرعية منافسة شرسة بين أفضل فرق 3×3 في العالم، خاصة أنه ومنذ الأول من نوفمبر الجاري يتم احتساب جميع نقاط التصنيف التي جمعها اللاعبون في تصفيات أولمبياد باريس 2024.
وتستقبل قرية الدرعية التاريخية بمدينة الرياض لأول مرة 14 فريقاً من أفضل فرق اللعبة على المستوى الدولي، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022، للمنافسة على لقب بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3، خلال نهاية هذا الأسبوع يومي 11 و12 نوفمبر.
ويصاحب هذا الحدث الرياضي العالمي العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة مثل؛ تحدي الدانك، والعروض البهلوانية الترفيهية، والمسابقات التنافسية بين الجمهور، وكذلك التحكم بكرة السلة بالأسلوب الحر، وتحدي الرميات الثلاثية، وحفل نجم موسيقى الهيب هوب الثنائي دافيوفلبراتشي، وحفل الفريق الغنائي العالمي مارسيمبا، إضافة إلى عدد من العروض الموسيقية، فيما يمكن للزوار من داخل وخارج المملكة حجز تذاكرهم عبر موقع موسم الدرعية الرسمي .