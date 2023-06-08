رونالدو: الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات حول العالم خلال فترة قصيرة

صرّح النجم كريستيانو رونالدو، بأن انضمامه للدوري السعودي لكرة القدم فتح المجال أمام اللاعبين الآخرين، مؤكدًا على أن قدوم الفرنسي كريم بنزيما، سيزيد من المنافسة في المسابقة.
وانتقل النجم البرتغالي لصفوف فريق النصر في يناير الماضي، قبل أن ينضمّ المهاجم الفرنسي لفريق "النمور" مؤخرًا.
وتحدّث رونالدو على أعقاب إطلاق علامة تجارية للمياه في العاصمة الإسبانية مدريد، قائلًا: "دعوني أتسبّب في إزعاج بعض الناس قليلًا، كنتُ أعرف أن ذهابي إلى السعودية سيفتح الصندوق "المجال أمام الآخرين"، ولم أكن مخطئًا"؛ وفقًا لموقع "يورو سبورت".
وتابع بالقول: "أنا متأكّد من أن الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات حول العالم خلال سنتين أو 3، يمكننا أن نرى ذلك بالفعل".
وأضاف كريستيانو رونالدو: "بنزيما جاء بالفعل، وأنا متأكّد بنسبة 1000% أن العديد من اللاعبين سيفعلون ذلك".
وأكمل النجم البرتغالي: "ما نريده هو المزيد من التنافس، عندما يكون هناك تنافس فإنه يفيد التسويق".
عن احتمالية امتلاكه ناديًا في المستقبل، قال: "لن أستبعد ذلك، لم أغلق أي أبواب أبدًا، وأتطلع لهذا الاحتمال، دعونا نرى كيف تتطوّر كرة القدم، وكيف تتطور الدوريات، دعنا ننظر إلى أوروبا، دعنا ننظر للخارج، أنا لا أستبعد ذلك، لقد فكرت بالأمر منذ عامين، نعم، ربما أرغب بذلك في المستقبل، فكرة جيدة".