رونالدو: الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات حول العالم خلال فترة قصيرة

عن احتمالية امتلاكه ناديًا في المستقبل، قال: "لن أستبعد ذلك، لم أغلق أي أبواب أبدًا، وأتطلع لهذا الاحتمال، دعونا نرى كيف تتطوّر كرة القدم، وكيف تتطور الدوريات، دعنا ننظر إلى أوروبا، دعنا ننظر للخارج، أنا لا أستبعد ذلك، لقد فكرت بالأمر منذ عامين، نعم، ربما أرغب بذلك في المستقبل، فكرة جيدة".