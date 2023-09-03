عرضان سعوديان للبرازيلي أندرسون لوبيز لاعب يوكوهاما الياباني

ويلعب أندرسون لوبيز صاحب الـ29 عاماً، في صفوف يوكوهاما إف مارينوس منذ فبراير 2022، قادماً من ووهان الصيني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 1.60 مليون يورو.