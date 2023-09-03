عرضان سعوديان للبرازيلي أندرسون لوبيز لاعب يوكوهاما الياباني

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن تلقي البرازيلي أندرسون لوبيز، لاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني عرضين من السعودية لضمه هذا الموسم.
ووفقاً لما نشره الصحفي بحسابه الشخصى عبر موقع "إكس"، فإن اللاعب البرازيلي تلقى عرضين مهمين من ناديَي الشباب والتعاون، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضح الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن المهاجم البرازيلي يقوم بالفعل بتقييم المقترحات السعودية المقدمة له، ومن المتوقع أن يعطي رده قريباً.
ويلعب أندرسون لوبيز صاحب الـ29 عاماً، في صفوف يوكوهاما إف مارينوس منذ فبراير 2022، قادماً من ووهان الصيني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 1.60 مليون يورو.