سبتمبر المقبل.. موعدًا لإقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية بالمملكة

ووافق الاجتماع، على تغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين، مع قيامها بتحديد الفئات السنية المشاركة في الدورات الرياضية الخليجية، بالإضافة لتخصيص بنود تشتمل على عدد ونوعية الألعاب البارالمبية في لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، مع تعديل الهيكل التنظيمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث يتم إضافة اللجان الفنية للألعاب البارالمبية.