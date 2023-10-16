سبتمبر المقبل.. موعدًا لإقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية بالمملكة

اعتمد الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، إقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى بالمملكة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024م.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.
واعتمد الاجتماع، تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس، ومبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية بالشأن الرياضي، بما يسهم في تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك.
كما وافق الاجتماع على تكليف فريق عمل بحث أوجه التعاون الدولي المشترك؛ بإعداد تقييم للحوارات الاستراتيجية في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تراكب تطلعات الرياضيين المستقبلية.
واعتمد الاجتماع تثبيت اسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية الرياضية لمدة أربعة أعوام، وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية.
وأقر الاجتماع، مشروع المنصة الالكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، والذي يهدف لتوثيق جهود رياضة المرأة بدول المجلس، مع قيام لجنة رياضة المرأة بترشيح عدد من الألعاب الرياضية الخاصة بالعنصر النسائي لإدراجها في الدورة الرياضية الخليجية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة.
ووافق الاجتماع، على تغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين، مع قيامها بتحديد الفئات السنية المشاركة في الدورات الرياضية الخليجية، بالإضافة لتخصيص بنود تشتمل على عدد ونوعية الألعاب البارالمبية في لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، مع تعديل الهيكل التنظيمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث يتم إضافة اللجان الفنية للألعاب البارالمبية.
ووافق الاجتماع، على تأجيل إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات، لموعد آخر يحدد لاحقاً.
وقدم الاجتماع، التهاني والتبريكات لرياضيي الدول الخليجية، الذين حققوا عددصا من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022)، متمنياً التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيتواجدون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع المقبل.