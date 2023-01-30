"الرياض" يستقبل محبيه أمام "الخلود" بفعاليات "العب بالخمس"

يستعد فريق نادي الرياض لمباراته أمام فريق نادي الخلود، في دوري "يلو" مساء غدٍ الثلاثاء في ملعب نادي الرياض، وخوض المنافسة لتحقيق اللقب والصعود.
ولعب نادي الرياض 18 مباراة بالدوري، فاز في 11 مباراة منها، وتعادل بمباراة واحدة، وخسر ست مباريات، وله 28 وعليه 20، بفارق +8، ويملك من النقاط 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفريق المتصدر للدوري.
من جهة أخرى، جهّزت إدارة نادي الرياض مبادرة "العب بالخمس" للجمهور مجانًا، من خلال عددٍ من الفقرات والفعاليّات المجانية منها : نرسم نادي الرياض، وجلسات عائلية، وحجرة مقص، وتكفى لاتطيح، وخلك قدها، والكور مقامات، وتقديم الأطعمة والمشروبات للحضور، من الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء وحتى الساعة التاسعة، في مقر ملعب النادي.