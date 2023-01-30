"الرياض" يستقبل محبيه أمام "الخلود" بفعاليات "العب بالخمس"

من جهة أخرى، جهّزت إدارة نادي الرياض مبادرة "العب بالخمس" للجمهور مجانًا، من خلال عددٍ من الفقرات والفعاليّات المجانية منها : نرسم نادي الرياض، وجلسات عائلية، وحجرة مقص، وتكفى لاتطيح، وخلك قدها، والكور مقامات، وتقديم الأطعمة والمشروبات للحضور، من الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء وحتى الساعة التاسعة، في مقر ملعب النادي.