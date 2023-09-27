بمشاركة " نيمار".. الهلال يتأهب للشباب بتمارين تكتيكية وفنية

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، وفرض الجهاز الفني تدريبات تكنيكية وفنية متنوعة، واختتم "خيسوس" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.