بمشاركة " نيمار".. الهلال يتأهب للشباب بتمارين تكتيكية وفنية

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة نظيره "الشباب"، الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، طبق المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، وفرض الجهاز الفني تدريبات تكنيكية وفنية متنوعة، واختتم "خيسوس" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
يدخل الهلال المباراة التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض وهو في الوصافة برصيد 17 نقطة فيما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.