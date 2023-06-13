بمشاركة الأخضر.. الخميس انطلاق بطولة كأس آسيا للناشئين

وفي يوم الجمعة أيضًا، تصطدم كوريا الجنوبية مع قطر في المباراة الأولى للمجموعة الثانية على استاد باثوم ثاني. ويواجه منتخب محاربي التايغوك الشاب، بطل عامي 1986 و2002، منتخبًا قطريًا يسعى للحصول على الكأس الثانية في تاريخه منذ فوزه بلقبه الوحيد في عام 1990، وفي المجموعة ذاتها تواجه إيران الفائزة باللقب في عام 2008، نظيرتها أفغانستان في المباراة الأخرى على استاد راجامانغالا الوطني، وفي الوقت الذي يظهر فيه منتخب إيران للمرة التاسعة على التوالي في البطولة القارية، كانت مشاركة أفغانستان السابقة الوحيدة من خلال النسخة الأخيرة، وهم يسعون لكسب أولى نقاطهم على الإطلاق في هذه البطولة.