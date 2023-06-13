بمشاركة الأخضر.. الخميس انطلاق بطولة كأس آسيا للناشئين

تنطلق بعد غدٍ الخميس كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والتي تستضيفها تايلاند، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو 2023.
سوف يحظى نجوم المستقبل في قارة آسيا بفرصة إظهار مستوى مهاراتهم وقدراتهم، حيث تمثل النسخة التاسعة عشرة من هذه البطولة القارية وهي الأولى التي تُقام منذ إعادة تسميتها من بطولة آسيا تحت 16 عامًا إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا في عام 2021، عودة طال انتظارها بعد النسخة الأخيرة التي أُقيمت في عام 2018 في ماليزيا.
وتستضيف العاصمة النابضة بالحياة بانكوك غالبية المباريات - 26 مباراة - عبر ثلاثة ملاعب، فيما تُقام المباريات الخمس المُتبقية في مدينة تشونبوري الساحلية الجنوبية الشرقية، حيث تستضيف تايلاند كأس آسيا تحت 17 عامًا للمرة الرابعة في تاريخها (مثل قطر).
ويبحث ثمانية أبطال سابقين عن تذوق المجد مرة أخرى عندما تبدأ مرحلة المجموعات يوم الخميس، بعد توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة خلال القرعة الرسمية التي أُقيمت في مارس.
التأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2023 سيكون على المحك أيضًا، حيث سيكون أصحاب المراكز الأربعة الأوائل ممثلو الاتحاد الآسيوي في البطولة العالمية في نوفمبر القادم.
يبدأ كل من منتخبي اليمن وماليزيا اللذين يشاركان للمرة السادسة، مباراتهما الأولى ضمن المجموعة الأولى يوم الخميس يوم 15 يونيو على استاد ثاماسات، وتحققت أفضل نتيجة لليمن في عام 2002 في أول ظهور لهم عندما حلّوا في المركز الثاني، بينما وصلت ماليزيا إلى ربع النهائي في عام 2014.
في وقت لاحق في اليوم ذاته، تواجه تايلاند نظيرتها لاوس أمام جماهير استاد باثوم تاي الذين سيؤيدون تايلاند بقوة. حيث يواجه بطل نسخة عام 1998 منافسه منتخب لاوس الذي يشارك للمرة الرابعة فقط، بعد أن كانت آخر مشاركة لهم في عام 2012.
وتعود السعودية، التي حصدت لقب البطولة مرتين، بعد أن غابت عن نسخة 2018 لتواجه أستراليا في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثالثة، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 يونيو. في حين يأمل المنتخب الأسترالي الذي وصل إلى قبل النهائي في ثلاث مناسبات، بتخطي العقبة النهائية عندما يفتتح مشواره في المجموعة الثالثة على استاد تشونبوري. وتُقام المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في الملعب نفسه، وذلك عندما تواجه طاجيكستان وصيفة نسخة 2018، منتخب الصين، الذي فاز باللقب عامي 1992 و2004.
وفي يوم الجمعة أيضًا، تصطدم كوريا الجنوبية مع قطر في المباراة الأولى للمجموعة الثانية على استاد باثوم ثاني. ويواجه منتخب محاربي التايغوك الشاب، بطل عامي 1986 و2002، منتخبًا قطريًا يسعى للحصول على الكأس الثانية في تاريخه منذ فوزه بلقبه الوحيد في عام 1990، وفي المجموعة ذاتها تواجه إيران الفائزة باللقب في عام 2008، نظيرتها أفغانستان في المباراة الأخرى على استاد راجامانغالا الوطني، وفي الوقت الذي يظهر فيه منتخب إيران للمرة التاسعة على التوالي في البطولة القارية، كانت مشاركة أفغانستان السابقة الوحيدة من خلال النسخة الأخيرة، وهم يسعون لكسب أولى نقاطهم على الإطلاق في هذه البطولة.
وتبدأ اليابان، بطلة النسخة السابقة، مشاركتها الـ14 على التوالي والـ16 بشكل عام - وهما سجلان قياسيان- يوم السبت الموافق 17 يونيو بمباراة مثيرة ضمن المجموعة الرابعة أمام أوزبكستان، سيسعى المنتخب الياباني، الذي يملك ثلاثة ألقاب في جعبته أعوام (1994 و2006 و2018) وهي الأكثر من أي منتخب آخر، لتحقيق إنجاز تاريخي جديد من خلال أن يكون أول منتخب يحتفظ بالكأس، ولكن منتخب أوزبكستان، الذي فاز بلقب البطولة في عام 2012، لن يكون سهلاً بالنسبة لهم.
ومن المقرر أن تُقام المباراة الثانية في المجموعة ذاتها على استاد ثاماسات، وذلك بين الهند وفيتنام. فقد حققت الهند أفضل نتيجة لها منذ عام 2002 عندما وصلت إلى ربع النهائي في عام 2018 وتأمل في المضي قدمًا هذه المرة، وكذلك فيتنام، التي احتلت المركز الرابع في عام 2000.
وستختتم مرحلة المجموعات يوم الجمعة الموافق 23 يونيو، قبل أن تبدأ مباريات ربع النهائي بعد ذلك بيومين، في حين يُتوّج بطل كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند يوم الأحد الموافق 2 يوليو في المباراة النهائية في استاد باثوم ثاني.