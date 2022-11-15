قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة كرواتيا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا ودياً ظهر يوم غدٍ الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.