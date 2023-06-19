الأخضر لسن 19 عامًا يفتتح معسكره الإعدادي في تونس بمشاركة 26 لاعبًا

واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 26 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: حامد الشنقيطي، بلال الدواء، مهند اليحيى، محمد بكر، محمد برناوي، صالح برناوي، خالد عسيري، وليد عياش، أحمد الجليدان، عباس الحسن، أحمد البداح، علي المسعود، يونس الشنقيطي، بدر العمير، مشعل العلائلي، محمد صهلولي، صهيب الزيد، عبدالعزيز العثمان، عمار الخيبري، عبدالله الزيد، محمد الزيد، مروان الصحفي، زياد الغامدي، عبدالله الدوسري، فيصل العبدالواحد، ماجد خليفة.