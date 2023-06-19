الأخضر لسن 19 عامًا يفتتح معسكره الإعدادي في تونس بمشاركة 26 لاعبًا

افتتح المنتخب السعودي لسن 19 عامًا يوم الاثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في تونس، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري.
واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 26 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: حامد الشنقيطي، بلال الدواء، مهند اليحيى، محمد بكر، محمد برناوي، صالح برناوي، خالد عسيري، وليد عياش، أحمد الجليدان، عباس الحسن، أحمد البداح، علي المسعود، يونس الشنقيطي، بدر العمير، مشعل العلائلي، محمد صهلولي، صهيب الزيد، عبدالعزيز العثمان، عمار الخيبري، عبدالله الزيد، محمد الزيد، مروان الصحفي، زياد الغامدي، عبدالله الدوسري، فيصل العبدالواحد، ماجد خليفة.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ويواصل أخضر 19 مساء يوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في تونس.