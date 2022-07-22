أخضر اليد للشباب يخسر أمام البحرين في نصف نهائي كأس آسيا

فشل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب في التأهل للمباراة النهائية لكأس آسيا بخسارته من نظيره المنتخب البحريني بنتيجة (26-31)، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة العالم (ألمانيا - اليونان 2023م)، المقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.
ورغم الخسارة ضَمِن المنتخب السعودي تأهُّله إلى المونديال، على اعتبار أن القارة الآسيوية تمتلك أربعة مقاعد في فئة الشباب في كأس العالم.
وسيواجه الأخضر السعودي شقيقه منتخب الكويت في مباراة تحديد المركزَيْن الثالث والرابع بعد خسارته من منتخب اليابان (26-28) في مباراة نصف النهائي الثانية، فيما سيقابل المنتخب البحريني منتخب اليابان في المباراة النهائية.
وكانت منتخبات السعودية والكويت والبحرين واليابان قد تأهلت إلى كأس العالم للشباب لكرة اليد (ألمانيا - اليونان 2023) بعدما وصلت إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.