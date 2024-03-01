بنزيما خارج حسابات "الاتحاد".. جيسوس وغاياردو يختاران تشكيلة الكلاسيكو

وسيكون ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض مسرحًا جديدًا لمواجهة لاهبة تجمع الهلال بضيفه الاتحاد مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة 22 من الدوري السعودي، وتعد مواجهة اليوم المباراة الأولى ضمن سلسلة مواجهات ستجمع الفريقين خلال أقل من أسبوعين، إذ سيلتقيان كذلك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يومي 5 و12 مارس الجاري.