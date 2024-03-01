بنزيما خارج حسابات "الاتحاد".. جيسوس وغاياردو يختاران تشكيلة الكلاسيكو

كشف مدربا الهلال والاتحاد عن التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها مواجهة الكلاسيكو قمة مباريات الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وسيكون ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض مسرحًا جديدًا لمواجهة لاهبة تجمع الهلال بضيفه الاتحاد مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة 22 من الدوري السعودي، وتعد مواجهة اليوم المباراة الأولى ضمن سلسلة مواجهات ستجمع الفريقين خلال أقل من أسبوعين، إذ سيلتقيان كذلك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يومي 5 و12 مارس الجاري.
وأعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال متصدر جدول الترتيب بـ 59 نقطة القائمة التي سيشركها في مباراة الليلة، والتي خلت من هداف الفريق الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، على آل بليهي، لودي
الوسط: روبين نيفيز، سيرجي سافيتش، ميشايل ديلغادو، سالم الدوسري
الهجوم: مالكوم، صالح الشهري.
في المقابل اختار الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد خامس الترتيب بـ 37 نقطة التشكيلة التي سيواجه بها المتصدر، حيث خلت من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي
الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، فابينهو، مروان الصحفي
الهجوم: عبدالرزاق حمد الله، رومارينهو.