56 لاعبًا ولاعبة يتأهلون في منافسات الشطرنج والجمباز لدورة الألعاب السعودية

يُذكر أن دورة الألعاب السعودية تهدف إلى رفع مستوى قدرات السعودية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وبشكل يواكب الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطـاع الرياضي من قِبل القيـادة الرشيـدة، وتسعى الدورة إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في السعودية، وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات؛ إذ تم تخصيص جوائز مالية ضخمة؛ إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال. كما تستهدف الدورة زيادة عدد ممارسي الرياضة في السعودية، واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية؛ إذ ترتبط دورة الألعاب السعودية ببرنامج رياضي النخبة، الذي يهدف إلى اكتشاف أبطال رياضيين عبر كشافي البرنامج الذين سيتابعون مجريات الدورة لاختيار أبطال المستقبل ورعايتهم؛ ليصبحوا أبطالاً أولمبيين.