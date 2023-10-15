السائق السعودي اليافع عبداللـه أيمن كامل يحقق المركز الأول للمرة الثانية في "تحدي روتاكس" السعودية للكارتينج

وبهذه المناسبة عبَّر عبدالله كامل عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، والتنافس مع متسابقين يكبرونه بالعمر والخبرة، وقال: "لم يكن الفوز سهلاً، بل كانت الجولات قوية، وشهدت منافسة كبيرة، وسعيت إلى أن أقدم خلالها أفضل ما لدي والحمد لله".