السائق السعودي اليافع عبداللـه أيمن كامل يحقق المركز الأول للمرة الثانية في "تحدي روتاكس" السعودية للكارتينج

حقَّق المتسابق عبدالله أيمن كامل الفوز للمرة الثانية على التوالي، وأحرز المركز الأول في بطولة KSA للكارتينج (تحدي روتاكس)، المعروفة باسم Rotax Max Challenge، بالجولة الثانية المقامة في مدينة الرياض.
ويعد عبداللـه بن أيمن كامل أصغر سائق مشارك في السباقات التأهيلية بعمر 15 عامًا.
وبهذه المناسبة عبَّر عبدالله كامل عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، والتنافس مع متسابقين يكبرونه بالعمر والخبرة، وقال: "لم يكن الفوز سهلاً، بل كانت الجولات قوية، وشهدت منافسة كبيرة، وسعيت إلى أن أقدم خلالها أفضل ما لدي والحمد لله".
وتوجّه بالشكر إلى كل من سانده طوال هذه الفترة، وأكد أنه سيستمر في التدريب خلال المرحلة القادمة للفوز بالنهائيات.
واجتهد عبدالله أيمن كامل في الخضوع لتحضيرات مكثفة، وواظب على خوض سباقات عدة، أسهمت في تعزيز ثقته بنفسه، وصقل مهاراته؛ ما ساعده في وضع اسمه بين أسماء الكبار خلال فترة قصيرة.
تجدر الإشارة إلى أن البطل اليافع كان قد أحرز لقب بطولة المملكة العربية السعودية للكارتينج لفئة الناشئين "IAME" لموسم 2023، وسيشارك في سباق بطولة العالم لمسابقة "IAME" التي ستقام على حلبة بوريتمار في البرتغال ممثلاً للمملكة خلال شهر أكتوبر الجاري بمشيئة الله.