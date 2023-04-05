لاعبو كبار الأندية العالمية على رادار الأندية "السعودية".. تعرَّف عليهم

كشفت شبكة "cbs sports" الإنجليزية عن أن الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس النجم الوحيد الذي تريده المملكة العربية السعودية؛ فهناك العديد من اللاعبين المطلوبين الذين قدَّمت لهم بعض أندية الدوري السعودي عروضًا للتعاقد معهم.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادى الهلال قدم عرضًا رسميًّا للتعاقد مع ليونيل ميسي، بلغت قيمته ما يزيد على 400 مليون يورو في السنة.
وقالت الشبكة الإنجليزية إن الفرنسي كريم بنزيما من أبرز المطلوبين في السعودية؛ إذ قدم نادى الاتحاد له عرضًا لكسب خدماته حال مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الشبكة إلى أنه إضافة إلى عرض الهلال المذهل لليونيل ميسي تلقى أيضًا الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرجيو راموس عروضًا كبيرة لمواصلة مسيرتهم في السعودية.
كما أفادت بأن النصر مهتم بالفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، وينتظر النادي السعودي مفاوضات اللاعب مع ناديه الإنجليزي الذي يرغب في تمديد عقده.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي نادي الاتحاد برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الهلال بالمركز الثالث، ولديه 45 نقطة، في حين يقع الشباب بالمركز الرابع، ويمتلك 44 نقطة.