بمشاركة 24 لاعبة.. رحاب شكري تتوَّج ببطولة البلياردو الثالثة للسيدات

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نجاح الموسم الرياضي للسيدات، وقال: "نظَّم الاتحاد في هذا الموسم ثلاث بطولات للسيدات، شهدت مشاركة ومنافسة متنوعة من اللاعبات. أُقيمت البطولة الأولى بمدينة الدمام، وأُقيمت البطولة الثانية بمدينة تبوك، ونختتم الموسم بالبطولة الثالثة في مدينة جدة. وأبارك للجميع هذا النجاح، وسنعمل في المستقبل على تعزيز الإيجابيات.. متمنيًا للجميع التوفيق في البطولات القادمة".