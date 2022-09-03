بمشاركة 24 لاعبة.. رحاب شكري تتوَّج ببطولة البلياردو الثالثة للسيدات

اختتم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر موسمه الرياضي للسيدات اليوم السبت بعد أن انتهت منافسات بطولة السيدات الثالثة للبلياردو، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمدينة جدة بمشاركة 24 لاعبة.
وتوَّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو، الدكتور ناصر الشمري، أصحاب المراكز الأولى في البطولة. وتُوجت اللاعبة رحاب شكري بالمركز الأول، واللاعبة ندى الزهراني بالمركز الثاني، واللاعبة البتول الحمزة بالمركز الثالث.
وتم خلال حفل التتويج تكريم لاعب منتخب السنوكر أيمن العمري بمناسبة تحقيقه المركز الخامس في بطولة العالم للسنوكر تحت 21 عامًا، التي أُقيمت الشهر الماضي في رومانيا.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نجاح الموسم الرياضي للسيدات، وقال: "نظَّم الاتحاد في هذا الموسم ثلاث بطولات للسيدات، شهدت مشاركة ومنافسة متنوعة من اللاعبات. أُقيمت البطولة الأولى بمدينة الدمام، وأُقيمت البطولة الثانية بمدينة تبوك، ونختتم الموسم بالبطولة الثالثة في مدينة جدة. وأبارك للجميع هذا النجاح، وسنعمل في المستقبل على تعزيز الإيجابيات.. متمنيًا للجميع التوفيق في البطولات القادمة".