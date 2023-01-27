دوري روشن: "الفتح" يُسقط "الوحدة" بهدفَيْن

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على منافسه الوحدة في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.