دوري روشن: "الفتح" يُسقط "الوحدة" بهدفَيْن

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على منافسه الوحدة في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين (مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة) بفوز الفتح بهدفَيْن نظيفَيْن.
هدفا المباراة سجلهما اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول، واللاعب مراد باتنا في الدقيقة الـ93.
يُذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء من نصيب فريق الوحدة للاعب أوسكار دوارتي عند الدقيقة الـ64.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة رقم 21، في حين توقَّف رصيد الوحدة عند النقطة رقم 15.