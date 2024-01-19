شاهد.. جماهير السوبر الإيطالي: شكرًا موسم الرياض على المتعة الكروية

وفي التفاصيل، قال عبدالعزيز السعدون لـ"سبق" من ملعب الأول بارك الذي احتضن مباراة السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ولاتسيو، التي كانت جميلة، عن توقعه فوز الإنتر بكأس البطولة. وقدم شكره لموسم الرياض.