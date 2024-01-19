شاهد.. جماهير السوبر الإيطالي: شكرًا موسم الرياض على المتعة الكروية
عبَّرت جماهير السوبر الإيطالي عن شكرها لموسم الرياض الذي أتاح لهم مشاهدة المتعة الكروية لأفضل الفرق الإيطالية.
وفي التفاصيل، قال عبدالعزيز السعدون لـ"سبق" من ملعب الأول بارك الذي احتضن مباراة السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ولاتسيو، التي كانت جميلة، عن توقعه فوز الإنتر بكأس البطولة. وقدم شكره لموسم الرياض.
وأضاف الطفل محمد الضامي الذي حضر بصحبة والده بأن أفضل لاعب لديه لاوتارو خافيير مهاجم نادي إنتر ميلان.
وأوضح مشجع نادي نابولي الطفل ماجد أحمد العتيبي أن المباراة بين إنتر ميلان ولاتسيو كانت جميلة متوقعًا فوز فريقه نابولي بكأس السوبر الإيطالي.
وأكد مشجع نادي إنتر ميلان عبدالرحمن البارقي لـ"سبق" أن فريقه سيحكم ويتسيد المباراة النهائية طولاً وعرضًا، وسيحقق كأس السوبر؛ لأن لديه لاعبين مميزين.
وكان إنتر ميلان قد تأهل للمباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي؛ لمواجهة نابولي يوم الاثنين القادم، وذلك عقب تغلبه بثلاثة أهداف نظيفة على لاتسيو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.