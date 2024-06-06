"فنربخشة" يبدأ أولى اتصالاته الرسمية للتعاقد مع نجم النصر "تاليسكا"

كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن دخول إدارة فنربخشة التركي في مفاوضات من أجل ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر.
وبيّنت التقارير أن أندرسون تاليسكا، هو الهدف الأساسي للنادي التركي بعد مطالبات الجماهير بالتعاقد معه هذا الصيف.
وتحدثت التقارير عن أن إدارة فنربخشة ستقوم بتسريع محاولاتها لضم لاعب النصر، ومن المنتظر أن يضغط الفريق التركي لجذب اللاعب البرازيلي بأمر من مورينهو.
وجددت إدارة النصر، عقد تاليسكا صاحب الـ30 عامًا، في أبريل الماضي إلى عام 2026، وكان قد انتقل للفريق في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو إيفرغراند الصيني.