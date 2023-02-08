النصر لتعزيز الصدارة أمام الوحدة.. والشباب للعودة للقمة من جديد

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات نارية نتائجها ستغير كثيراً في شكل جدول الترتيب، حيث سترسم خارطة الطريق بالنسبة لفرق الصدارة وتزيد التنافس في منطقة الوسط وتعلن الخطر على الفرق المهددة بالهبوط.
يحل الشباب وصيف جدول الترتيب بـ34 نقطة ضيفاً على الباطن متذيل الترتيب بـ3 نقاط على ملعبه عند الرابعة عصراً.
يسعى الشباب إلى مواصلة نتائجه المميزة وحصد الانتصارات لزيادة الضغط على المتصدر والتشبث بفرصة المنافسة على اللقب والانقضاض على الصدارة في حال تعثر النصر بأي نتيجة لأنه يدرك صعوبة المرحلة القادمة من المنافسة في ظل دخول مراحل الحسم .
في المقابل يبحث أصحاب الضيافة عن تحقيق مفاجأة لتدوين أول انتصاراته هذا الموسم للمحافظة على أمل البقاء في دوري المحترفين لموسم آخر على اعتبار أي نتيجة غير الفوز ستقربه خطوة كبيرة من شبح الهبوط.
يستضيف التعاون الخامس بـ 30 نقطة نظيره الفتح سادس الترتيب بـ22 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة عند السادسة مساءً.
يطمح التعاون للاستمرار بتقديم الأداء المميز والنتائج الإيجابية للبقاء قريباً من رباعي المقدمة وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه حيث تنتظره مواجهة كبيرة في الجولة القادمة مع النصر خارج ملعبه .
في حين يأمل الفتح تقديم أداء قوي كما فعل في الجولتين الماضيتين ولاسيما أمام النصر من أجل تحسين مركزه ودخول منطقة الأمان في سلم الترتيب .
يحل النصر المتصدر بـ34 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الوحدة صاحب المركز الثالث عشر بـ15 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، في ختام لقاءات اليوم الأول من الجولة عند (8:30) مساءً.
يتطلع النصر إلى استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات عقب سقوطه المفاجئ أمام الفتح في الجولة الماضية بالتعادل.
ويعول الفريق العاصمي كثيراً على أفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات سابقة " كريستيانو رونالدو" من أجل إحداث الفارق والعودة بالنقاط الثلاث .
أما الوحدة فيمني النفس بالخروج بنتيجة إيجابية لوقف مسلسل الهزائم للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط على اعتبار أي انتكاسة جديدة ستصعب من موقفه وتؤدي به إلى مناطق الخطر.