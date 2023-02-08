النصر لتعزيز الصدارة أمام الوحدة.. والشباب للعودة للقمة من جديد

في المقابل يبحث أصحاب الضيافة عن تحقيق مفاجأة لتدوين أول انتصاراته هذا الموسم للمحافظة على أمل البقاء في دوري المحترفين لموسم آخر على اعتبار أي نتيجة غير الفوز ستقربه خطوة كبيرة من شبح الهبوط.