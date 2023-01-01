رونالدو "صفقة التاريخ".. هنا ردود أفعال الصحافة العالمية تعليقًا على انضمام "الدون" إلى النصر

وفي السياق، اهتمت الصحف البرتغالية، مَوطن رونالدو الأصلي، بصفقته مع النصر؛ إذ وصفت صحيفة Abola الصفقة بأنها "تاريخية". كما أبرزت نقلاً عن صحيفة Sport مقدار ربح كريستيانو في الثانية، والدقيقة، والساعة، واليوم، والأسبوع، والشهر، موضحة أنه سوف يتقاضى 200 مليون يورو في السنة، 16.67 مليون يورو شهريًّا، 3.888 مليون يورو في الأسبوع، 555.555 ألف يورو في اليوم، 23150 يورو في الساعة، 386 يورو للدقيقة، 6.5 يورو في الثانية.