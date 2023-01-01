رونالدو "صفقة التاريخ".. هنا ردود أفعال الصحافة العالمية تعليقًا على انضمام "الدون" إلى النصر

بات نادي النصر السعودي محور حديث الشارع الرياضي في العالم خلال اليومَين الماضيَين؛ وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن ضم الأسطورة البرتغالي "كريستيانو رونالدو" حتى صيف عام 2025.
وأكد رونالدو استعداده للتجربة الجديدة قائلاً: إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة. الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًّا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق؛ لنقوم سوية بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.
وعلى الجانب الآخر، اهتمت الصحف في جميع أنحاء العالم بالتعليق على صفقة ضم رونالدو إلى النصر، وتباينت ردود الأفعال الدولية تجاه الحدث.
البداية كانت عند صحفية "أس" الإسبانية، التي أكدت أن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر تمثل أفضل عقد في تاريخ كرة القدم، مشيرة إلى أن النصر يقوم بأهم توقيع في تاريخه الرسمي بأكمله. كما قالت الصحيفة إن "رونالدو سيلتحق أخيرًا بصفوف نادي النصر، في خامس تجربة احترافية خلال مسيرة اللاعب على صعيد الأندية"، موضحة أن "النصر يقدم مستويات متميزة في الدوري السعودي هذا الموسم، وهو نادٍ يمتلك طموحات كبيرة، ويسعى جاهدًا لتدعيم صفوفه بالمزيد من اللاعبين".
أما صحيفة "ماركا" الإسبانية فاهتمت بإبراز تفاصيل تعامل "الدون" مع عرض النصر، مؤكدة أنه ذهب إلى مقر تدريبات ريال مدريد، وكان ينتظر مكالمة من النادي الإسباني، رغم علمه بعرض النصر السعودي. وتابعت الصحيفة بقولها: "انتظر رونالدو المكالمة، ولم تأتِ، بعد أن فعل كل شيء مع ريال مدريد خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وأصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي". مضيفة بأن رونالدو بات يدرك أن وجوده في كرة القدم الأوروبية يبدو صعبًا؛ لذا قرر الانتقال إلى النصر السعودي، ولاسيما أن عقد الانتقال يشمل الكثير من المزايا والاتفاقيات التجارية المختلفة.
ومن جانبها، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو اتخذ قراره بالانتقال إلى النصر أثناء وجوده في كأس العالم برفقة منتخب بلاده، مشيرة إلى أن الأسطورة البرتغالي أدرك بعد مقابلته الشهيرة مع الصحفي البريطاني "بييرس مورغان" أنه بات مستحيلا ًالانضمام إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا؛ لذا قرر خوض تحدٍّ جديد خارج القارة العجوز.
وبدورها علقت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على صفقة انتقال رونالدو بقولها: "إن اللاعب البرتغالي سيلعب دورًا رئيسيًّا في تخصيص كأس العالم 2030 للسعوديين، وسيتلقى 500 مليون يورو أخرى؛ وهو ما سيرفع راتبه للسنوات السبع القادمة إلى رقم لا يُصدق، هو مليار يورو".
وفي السياق، اهتمت الصحف البرتغالية، مَوطن رونالدو الأصلي، بصفقته مع النصر؛ إذ وصفت صحيفة Abola الصفقة بأنها "تاريخية". كما أبرزت نقلاً عن صحيفة Sport مقدار ربح كريستيانو في الثانية، والدقيقة، والساعة، واليوم، والأسبوع، والشهر، موضحة أنه سوف يتقاضى 200 مليون يورو في السنة، 16.67 مليون يورو شهريًّا، 3.888 مليون يورو في الأسبوع، 555.555 ألف يورو في اليوم، 23150 يورو في الساعة، 386 يورو للدقيقة، 6.5 يورو في الثانية.