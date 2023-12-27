"الهلال" يستهدف التعاقد مع الياباني "جونيا إيتو" لاعب ستاد ريمس الفرنسي بالميركاتو الشتوي

ويلعب جونيا إيتو البالغ من العمر 30 عامًا، لصالح ستاد ريمس منذ يوليو 2022، قادمًا من جينك البلجيكي، كما يلعب للمنتخب الياباني منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.