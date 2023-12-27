"الهلال" يستهدف التعاقد مع الياباني "جونيا إيتو" لاعب ستاد ريمس الفرنسي بالميركاتو الشتوي

أبدت إدارة نادي الهلال، اهتمامها بالتعاقد مع الياباني جونيا إيتو، نجم نادي ستاد ريمس الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ وفقًا لما أفادت به العديد من التقارير الصحفية.
وقال الصحفي الياباني الموثوق "ماركو مولا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "الهلال السعودي يسعى للحصول على خدمات الجناح الياباني جونيا إيتو، خلال الفترة المقبلة".
وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن خورخي خيسوس مدرب الهلال هو مَن طلب التواصل مع اللاعب لتعويض غياب نيمار المصاب، ومن أجل المشاركة في مراحل الحسم بدوري أبطال آسيا.
ويلعب جونيا إيتو البالغ من العمر 30 عامًا، لصالح ستاد ريمس منذ يوليو 2022، قادمًا من جينك البلجيكي، كما يلعب للمنتخب الياباني منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.