الثنائي "النجيفي" و"العثيم" بطلا نهائي دوري قفز الحواجز

وتوَّج المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، أبطال نهائي الفئة الكبرى. وحصل على المركز الأول الفارس زيد النجيفي، فيما جاء في المركز الثاني الفارس مشاري الحربي، وحل ثالثًا عبدالرحمن النمر.