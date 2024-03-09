الثنائي "النجيفي" و"العثيم" بطلا نهائي دوري قفز الحواجز

اختُتمت مساء اليوم السبت منافسات نهائي "دوري جاهز لقفز الحواجز"، الذي أُقيم على مدى ثلاثة أيام في مقر قفز السعودية بالجنادرية بالرياض.
وتوَّج المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، أبطال نهائي الفئة الكبرى. وحصل على المركز الأول الفارس زيد النجيفي، فيما جاء في المركز الثاني الفارس مشاري الحربي، وحل ثالثًا عبدالرحمن النمر.
وفي شوط نهائي الفئة الوسطى توَّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد إبراهيم الفرسان الفائزين. وحصل على المركز الأول الفارس زيد النجيفي، فيما حصل على المركز الثاني الفارس مازن اليوسف، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد العابورة.
وفي شوط نهائي الفئة الصغرى توَّج مشاري الدوسري، ممثل شركة جاهز، الفرسان الفائزين. وحصل على المركز الأول الفارس مشهور العثيم، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن البلادي، وحل ثالثاً الفارس عبدالهادي القحطاني.
وفي منافسات الفِرق تُوج فريق العجمي بالمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني فريق كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وجاء في المركز الثالث فريق فرست أوما.