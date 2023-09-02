"سواريز" يعلق على انضمام "نيمار" إلى اللعب في الدوري السعودي

وعلّق اللاعب على انضمام البرازيلي نيمار إلى الهلال قائلًا: "بالنسبة لي، أعتقد أن ما لفت انتباه نيمار في الدوري السعودي هو وجود حوالى 20 أو 30 لاعبًا من أفضل لاعبي العالم؛ مما دفع النجم البرازيلي إلى الانتقال".