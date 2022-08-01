الاتفاق يستأنف تدريباته في فنربخشة.. ويمنح جائزة الأداء والانضباط للمتميزين

وكانت الحصة التدريبية الصباحية والتي قادها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتملت بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال عدة محطات، بعد ذلك تدريب لياقي من خلال السرعات، ثم تقسيمة من 4 مجموعات تغلب فيها الفريق البرتقالي، فيما تركزت الحصة المسائية بعد الإحماء على مناورة من شوطين على كامل الملعب.