الاتفاق يستأنف تدريباته في فنربخشة.. ويمنح جائزة الأداء والانضباط للمتميزين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الاثنين والتي يقيمها في ملعب منتجع فنربخشة الرياضي وذلك من خلال فترتين صباحية ومسائية، بعد الراحة التي تمتع فيها اللاعبون يوم أمس.
وكانت الحصة التدريبية الصباحية والتي قادها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتملت بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال عدة محطات، بعد ذلك تدريب لياقي من خلال السرعات، ثم تقسيمة من 4 مجموعات تغلب فيها الفريق البرتقالي، فيما تركزت الحصة المسائية بعد الإحماء على مناورة من شوطين على كامل الملعب.
وعلى صعيد متصل منح الجهاز الإداري لبعثة الفريق جائزة الأداء والانضباط للحارس فيكتور ونواف هزازي ومدرب الحراس آرتور وذلك لتميزهم خلال الأسبوع الأول من معسكر فنربخشة وستتواصل الجائزة مع كل توقف للمعسكر والذي سيستمر حتى يوم 18 أغسطس المقبل.