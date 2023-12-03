استحواذ لاعبي الأهلي على التشكيلة المثالية للجولة الـ15 من دوري روشن

وتضمنت التشكيلة المثالية للجولة الـ15 4 لاعبين من الأهلي، لاعبين من التعاون، ولاعباً واحداً من :الهلال، ضمك، الرياض، الحزم، الأخدود، حيث جاءت على النحو التالي: