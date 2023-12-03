استحواذ لاعبي الأهلي على التشكيلة المثالية للجولة الـ15 من دوري روشن

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ15 (جولة الرياض إكسبو 2030)، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتضمنت التشكيلة المثالية للجولة الـ15 4 لاعبين من الأهلي، لاعبين من التعاون، ولاعباً واحداً من :الهلال، ضمك، الرياض، الحزم، الأخدود، حيث جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارتين كامبانيا (الرياض).
خط الدفاع: يزيد البكر (الحزم)، أندري جيروتو (التعاون)، اندريه بوركا (الأخدود).
خط الوسط: فرانك كيسيه (الأهلي) غابرييل فيغا (الأهلي)، جواو بيدرو (التعاون)، جورج كيفين نكودو (ضمك)، رياض محرز (الأهلي).
خط الهجوم: إلكسندر ميتروفيتش (الهلال)، فراس البريكان (الأهلي).