"المحمدي" يعلن تشكيلة الأخضر الشاب لمباراة موريتانيا في كأس العرب

أعلن صالح المحمدي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عاماً القائمة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الافتتاحية للنسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل، في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.
وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي السعودية وموريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان، وتنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب العراق، الذي يستهل مشواره في البطولة من الجولة الثانية.
وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أسامة المرمش.
خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، محمد سليمان، محمد الدوسري، سالم النجدي.
خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله العنزي.
خط الهجوم: يزيد جوشان، عبدالله رديف.