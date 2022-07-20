"المحمدي" يعلن تشكيلة الأخضر الشاب لمباراة موريتانيا في كأس العرب

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي السعودية وموريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان، وتنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب العراق، الذي يستهل مشواره في البطولة من الجولة الثانية.