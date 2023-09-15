الفتح يواصل نتائجه الإيجابية بثلاثية الخليج

واصل فريق الفتح مسلسل نتائجه الإيجابية بتغلبه خارج قواعده على مضيفه الخليج (3-1) مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
منح الدولي المغربي مراد باتنا التقدم لفريق الفتح مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة من مجهود فردي مميز، تلاعب خلاله بالمدافعين قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يسار الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش.
لم يكد أصحاب الضيافة يستفيقون من صدمة الهدف الأول حتى تلقت شباكهم الثاني بعد مرور ثلاث دقائق فقط عن طريق اللاعب ذاته الذي سدد كرة ذكية، فاجأت الحارس قبل أن تعانق الشباك معلنة ثاني الأهداف.
وعزز الجزائري سفيان بن دبكة تقدم الفتح بالهدف الثالث بعد أن كسر مصيدة التسلل؛ لينفرد ويلعب الكرة بطريقة جميلة من فوق حارس الخليج في الدقيقة الـ66 من زمن المباراة.
وتمكن البرتغالي فابيو مارتينيز من تقليص النتيجة لفريق الخليج من علامة الجزاء، احتسبها الحكم محمد البريدي نتيجة التدخل القوي من مختار علي على لاعب الخليج (82).
وأكمل فريق الفتح المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب مختار علي في الدقيقة الـ81.
وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 11نقطة؛ احتل بها المركز الخامس، بينما توقف رصيد الخليج عند 5 نقاط بالمركز الثاني عشر.