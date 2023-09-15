الفتح يواصل نتائجه الإيجابية بثلاثية الخليج

منح الدولي المغربي مراد باتنا التقدم لفريق الفتح مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة من مجهود فردي مميز، تلاعب خلاله بالمدافعين قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، استقرت على يسار الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش.