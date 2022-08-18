الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة العدالة وديًا اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الجمعة، وديًا نظيره العدالة على ملعب نادي الشباب الرديف، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لهذا الموسم.
وكان المدير الفني للفريق مورينو قد استهل تدريباته، أمس الخميس، بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية.
ميدانيًا أخضع مدرب اللياقة اللاعبين، لتمارين إحماء وتسخين ولياقية، ثم قسم المدرب الفريق طبقت الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في اللقاء، وذلك قبل أن يختتم حصته التدريبية بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة.