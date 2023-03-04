في الجولة 19 من دوري روشن.. التعاون يعود من ميدان ضمك بالنقاط الثلاث

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم، في العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الثلاثة الأخيرة، بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه فريق ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.