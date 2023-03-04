في الجولة 19 من دوري روشن.. التعاون يعود من ميدان ضمك بالنقاط الثلاث

نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم، في العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الثلاثة الأخيرة، بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه فريق ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الضيوف إلى افتتاح التسجيل عن طريق الكاميروني لياندرو تاوامبا، مستغلاً خطأ فادحًا من دفاع ضمك وتمريرة مميزة من زميله الباراغواياني كاكو، ليسدد الكرة في شباك مصطفى زغبة عند الدقيقة 27.
وفي مطلع الشوط الثاني عزز فهد الرشيدي تقدم التعاون بالهدف الثاني بطريقة جميلة، بعد أن راوغ الحارس قبل أن يصوب كرة قوية داخل الشباك في الدقيقة 47، وتمكن فريق ضمك من تقليص النتيجة بعد 9 دقائق عبر لاعبه منصور حمزي، الذي استغل خطأ فادحًا من الحارس البرازيلي مايلسون دوس سانتوس ليتابع الكرة برأسه نحو الشباك الخالية.
بهذه النتيجة صعد التعاون إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما توقف رصيد ضمك عند النقطة 22 نقطة، بالمركز التاسع.