بهدف "بانيغا" في مرمى الفتح.. الشباب يصالح جماهيره

صالح فريق الشباب الأول لكرة القدم جماهيره بانتصار مستحق على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الشبابية وسط تألق حارس الفتح "رينيه جاكوب" الذي ذاد عن مرماه ببسالة.
وفي الشوط الثاني حضر "بانيغا" بالهدف الأول للشباب عند الدقيقة 53 من خطأ خارج صندوق الفتح.
وعند الدقيقة 70 إضاع "هتان باهبري" فرصة تعزيز النتيجة لفريقه الشباب، بعد أن طوح بكرة انفراد من فوق العارضة الفتحاوية.
بتلك النتيجة بقي الشباب ثالثاً (53 نقطة) والفتح سادساً (39 نقطة).