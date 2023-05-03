بهدف "بانيغا" في مرمى الفتح.. الشباب يصالح جماهيره

صالح فريق الشباب الأول لكرة القدم جماهيره بانتصار مستحق على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.