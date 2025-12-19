إنزاغي يستهدف التعاقد مع باستوني لتدعيم دفاع الهلال

دخل نادي الهلال في منافسة قوية مع عدد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع قلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي أليساندرو باستوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدعم من مدربه سيموني إنزاغي الذي يسعى لإعادة لمّ الشمل مع لاعبه السابق في تجربة جديدة بالدوري السعودي.
ورغم رفض باستوني عرضًا ضخمًا من الهلال الصيف الماضي مفضلًا الاستمرار مع إنتر ميلان، إلا أن تقارير إعلامية إيطالية أكدت أن النادي السعودي لا يزال متمسكًا بضمه، ويُجهّز عرضًا جديدًا في الميركاتو الشتوي.
ويواجه الهلال منافسة قوية من برشلونة الإسباني، إلى جانب اهتمام تشيلسي الإنجليزي وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تقدير إنتر ميلان القيمة السوقية لمدافعه بنحو 80 مليون يورو.
ولا يزال مستقبل باستوني مفتوحًا على عدة خيارات، بين البقاء مع فريقه الإيطالي، أو خوض تجربة أوروبية جديدة، أو قبول التحدي الرياضي الذي يقدمه الهلال ضمن مشروعه الطموح.