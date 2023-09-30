الرياض يعود بفوز ثمين من ميدان أبها.. في الجولة الثامنة من دوري روشن

نجح فريق الرياض الأول لكرة القدم، في العودة لسكة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الأولى بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه أبها بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن .