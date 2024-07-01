رسميًا.. الهلال يعلن رحيل سلمان الفرج

ويعد سلمان الفرج أحد اللاعبين التاريخيين في مسيرة الهلال، منذ تصعيده إلى الفريق الأول في يوليو 2008، حيث توج بـ21 بطولة مع الهلال، بين الدوري السعودي (8 مرات) وكأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، وكأس السوبر السعودي (3 مرات)، وكأس ولي العهد (3 مرات) ودوري أبطال آسيا (مرتين).