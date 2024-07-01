رسميًا.. الهلال يعلن رحيل سلمان الفرج

أعلن نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، رحيل قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج عن صفوفه، على الرغم من بقاء عام في عقده.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):"اتفق مجلس إدارة شركة نادي الهلال مع قائد الفريق الأول لكرة القدم "سلمان الفرج" على عدم إكمال مشواره الرياضي مع الفريق".
وتابع :"مقدمًا المجلس شكره وتقديره لـ "الفرج" على ما قدمه طيلة فترة تمثيله النادي، والتي شهدت تحقيق العديد من المنجزات والبطولات، متمنيًا للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية".
ويعد سلمان الفرج أحد اللاعبين التاريخيين في مسيرة الهلال، منذ تصعيده إلى الفريق الأول في يوليو 2008، حيث توج بـ21 بطولة مع الهلال، بين الدوري السعودي (8 مرات) وكأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، وكأس السوبر السعودي (3 مرات)، وكأس ولي العهد (3 مرات) ودوري أبطال آسيا (مرتين).
كما يعد سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009، برصيد ثمانية ألقاب.