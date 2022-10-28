أمير منطقة الرياض يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022.. كأكبر حدث رياضي وطني

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.