تحضيرًا لنهائي بطولة الوحدة الدولية.. الاتفاق يستأنف تدريباته

استأنف الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباتِه، صباح اليوم الأحد، على ملعب معسكر أبو ظبي، وذلك بعد تغلبه يوم أمس على فريق أم صلال القطري، وتأهّله إلى نهائي بطولة الوحدة الدولية الودية بأبو ظبي؛ حيث سيواجه الوحدة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل.