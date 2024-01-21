تحضيرًا لنهائي بطولة الوحدة الدولية.. الاتفاق يستأنف تدريباته

استأنف الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباتِه، صباح اليوم الأحد، على ملعب معسكر أبو ظبي، وذلك بعد تغلبه يوم أمس على فريق أم صلال القطري، وتأهّله إلى نهائي بطولة الوحدة الدولية الودية بأبو ظبي؛ حيث سيواجه الوحدة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل.
تأتي استعدادات الاتفاق في معسكر الإمارات، والذي يستمرّ من 14 إلى 28 يناير الجاري؛ تحضيرًا لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب قد تركّز على الجانب الاسترجاعي لكل اللاعبين الذين خاضوا مباراة أم صلال عبر مجموعتين، فيما خصّص مدرب الحراس تدريبًا خاصًّا للحارسين: عبد الله العويشير، وبلال الدواء، في حين خضع عدد من اللاعبين إلى تدريب لياقي.