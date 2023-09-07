قبل ساعات من إغلاق "الميركاتو الصيفي".. الهلال يستهدف ضمّ "أيرتون لوكاس" بطلب من المدرب

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية عن استهداف نادي الهلال التعاقدَ مع البرازيلي أيرتون لوكاس، نجم نادي فلامنغو البرازيلي خلال هذا الموسم.
وبحسب ما أفادت به الصحيفة البريطانية: فإن البرتغالي "خيسوس" مدرب الهلال طلب من مسؤولي الفريق التعاقدَ مع اللاعب البرازيلي؛ حيث أصبح هدفًا أساسيًّا للنادي السعودي.
ويمتدّ عقد إيرتون لوكاس صاحب الـ26 عامًا مع فلامنغو حتى ديسمبر 2027، الذي كان قد انضم إليه في 2022 قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.
ونجحت إدارة الهلال هذا الصيف في التعاقد مع البرازيلي نيمار، والبرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش، ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي، وياسين بونو من إشبيلية.