قبل ساعات من إغلاق "الميركاتو الصيفي".. الهلال يستهدف ضمّ "أيرتون لوكاس" بطلب من المدرب

ويمتدّ عقد إيرتون لوكاس صاحب الـ26 عامًا مع فلامنغو حتى ديسمبر 2027، الذي كان قد انضم إليه في 2022 قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.