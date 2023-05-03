جمل تكتيكية ومناورة فنية تجهز الهلال لموقعة أوراوا الياباني

يواصل الفريقُ الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراتِه لموقعة أوراوا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.
وعلى الصعيد الميداني نفّذ الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، الأربعاء، عددًا من الجمل التكتيكية، خلال المران الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002 في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
واشتملت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ حيث أجرى اللاعبون في بدايتها تمارينَ لياقية باستخدام الكرة، وفرض الأرجنتيني رامون دياز بعدها عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.