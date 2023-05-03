جمل تكتيكية ومناورة فنية تجهز الهلال لموقعة أوراوا الياباني

وعلى الصعيد الميداني نفّذ الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، الأربعاء، عددًا من الجمل التكتيكية، خلال المران الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002 في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.