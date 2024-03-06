الجولة الـ 23.. مواجهات حذرة في القمة والقاع

يستضيف فريق النصر نظيره الرائد، في تمام الثامنة، مساء الخميس 7 مارس 2024، في مواجهة من الجولة 23 من دوري روشن السعودي؛ تشتد فيها رغبة الجانبين في عدم التفريط بنقاط المواجهة، مع نظرة "النصر" نحو الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، في الوقت نفسه الذي يخشى فيه "الرائد" من الهبوط مجددًا إلى المواقع الثلاث الأخيرة في جدول الترتيب.