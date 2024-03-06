الجولة الـ 23.. مواجهات حذرة في القمة والقاع

يستضيف فريق النصر نظيره الرائد، في تمام الثامنة، مساء الخميس 7 مارس 2024، في مواجهة من الجولة 23 من دوري روشن السعودي؛ تشتد فيها رغبة الجانبين في عدم التفريط بنقاط المواجهة، مع نظرة "النصر" نحو الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، في الوقت نفسه الذي يخشى فيه "الرائد" من الهبوط مجددًا إلى المواقع الثلاث الأخيرة في جدول الترتيب.
وتنطلق الجولة الـ 23 بمواجهتين افتتاحيتين متزامنتي التوقيت، عند الـ 5 مساء، تجمع الأولى ضمك بضيفه الوحدة، فيما يواجه في الأخرى فريق الشباب، ضيفه الفيحاء، في مباراة يسعى فيها صاحب الأرض من الصعود مرتبة على الأقل من مركزه الحالي الـ 11 في حال انتصاره على الفيحاء الذي يطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته لرقم غير مسبوق له ببلوغ الانتصار الرابع تواليًا.
ويلتقي متصدر الدوري بـ 62 نقطة، فريق الهلال، بجاره الرياض، في مباراة تجري تحت ضيافة الثاني على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، وستحيي المواجهة ذكرى نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين 6-1، على الملعب نفسه قبل تشييد ملعب المملكة أرينا للهلال.
وفي الوقت نفسه الذي ستجري فيه مباراة الهلال والرياض، عند الخامسة مساء الجمعة 8 مارس، ستنطلق مواجهة حائل بين الطائي والحزم، قبل أن تجري مواجهة الاتحاد والأخدود على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
وتختتم منافسات الجولة، السبت، بـ 3 مواجهات، منها مواجهة الفتح والخليج، على ملعب الأول في الأحساء، والأخرى بين الاتفاق وأبها في الدمام.
وسيسدل فريقا التعاون والأهلي الستار على منافسات الجولة، حين يلتقيان عند الـ 8 مساء، في بريدة، وكانت مباراة الذهاب في جدة، غاية في الإثارة مع إقصاء لاعبين من الفريقين، هما ألفارو ميدران لاعب التعاون، وعبدالباسط هندي لاعب الأهلي، بعد تسجيل 5 أهداف في المباراة التي حسمها الأهلي لصالحه 3-2.