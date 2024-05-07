المُقدمة من صندوق الاستثمارات العامة .. كوريا المحطة الجديدة لسلسلة بطولات أرامكو للفرق

تتجه سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إلى مدينة سيئول ضمن المحطة الثانية من سلسلة الأحداث العالمية المكونة من خمس بطولات، حيث تزور لأول مرة الجولة الأوروبية للسيدات كوريا الجنوبية.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو "الجاري" ، حيث ستشهد مشاركة 36 فريقًا، يتألف كل منهم من ثلاث محترفات وهاوية، يتنافسن على لقب الفريق، قبل أن تتنافس المحترفات في اليوم الأخير على لقب البطولة الفردي.
وفي أول زيارة للبطولة في كوريا الجنوبية، ستشارك جولف السعودية مع مجموعة كولون ، الشريك الرسمي المضيف، لجلب المواهب العالمية من الدرجة الأولى إلى سيئول، من خلال الاستفادة من تجربة "كولون" في تنظيم البطولات الرئيسية منها بطولة "كولون" كوريا المفتوحة، ويهدف هذا التعاون إلى تقديم تجربة عالمية المستوى لكل من اللاعبين والمتفرجين.
وسيستضيف النادي الحدث الذي تبلغ جوائزه مليون دولار، مما يقدم للمشاهدين لمحة طال انتظارها في نادي كوريا الجديد الريفي.
وتلتزم سلسلة أرامكو لفرق السيدات بتمكين النساء والفتيات في لعبة الجولف، وتركز على تعزيز مشاركة أكبر من خلال المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتأكيد على الشمولية وإمكانية الوصول من خلال لعبة الجولف، يمكن للجماهير الاستمتاع بالكثير من الأنشطة واغتنام فرصتهم في لعبة الجولف الافتراضية في منطقة أرامكو للطاقة.