المُقدمة من صندوق الاستثمارات العامة .. كوريا المحطة الجديدة لسلسلة بطولات أرامكو للفرق

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو "الجاري" ، حيث ستشهد مشاركة 36 فريقًا، يتألف كل منهم من ثلاث محترفات وهاوية، يتنافسن على لقب الفريق، قبل أن تتنافس المحترفات في اليوم الأخير على لقب البطولة الفردي.