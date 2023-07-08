الهلال يكسب ودية "لاندسكرون" النمساوي بسداسية

ويلعب الهلال 3 مواجهات تجريبية أخرى في المعسكر الحالي، الذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري؛ إذ يواجه جوريكا البلغاري الاثنين المقبل، تليها مباراة ولفسبرجر النسماوي الجمعة المقبلة، وأخيرًا لقاء دينامو كييف الأوكراني الأربعاء بعد المقبل.