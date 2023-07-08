الهلال يكسب ودية "لاندسكرون" النمساوي بسداسية

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره لاندسكرون النمساوي بنتيجة «6-0» في مباراة تجريبية، هي الأولى لمدربه البرتغالي "خيسوس"، وذلك خلال معسكره الجاري في النمسا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.
انتهى الشوط الأول بهدف للأزرق عن طريق صالح الشهري، وسُجلت 5 أهداف أخرى في الشوط الثاني، بواسطة (عبدالله الحمدان "هدفين"، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف).
ويلعب الهلال 3 مواجهات تجريبية أخرى في المعسكر الحالي، الذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري؛ إذ يواجه جوريكا البلغاري الاثنين المقبل، تليها مباراة ولفسبرجر النسماوي الجمعة المقبلة، وأخيرًا لقاء دينامو كييف الأوكراني الأربعاء بعد المقبل.