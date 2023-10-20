الفتح يعبر محطة أبها برباعية

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الفوز على شقيقه أبها، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة لحساب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح بأربعة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب مراد باتنا للفتح في الدقيقة الـ21 قبل أن يضيف دجانيني الهدف الثاني في الدقيقة الـ45+5.
وقلص فريق أبها النتيجة في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بهدف للاعبه زكريا سامي قبل أن يسجل الفتح الهدف الثالث عبر محترفه زيلاريان في الدقيقة الـ70.
واختتم مهرجان الأهداف عباس الحسن في الدقيقة الـ90+10.
وبتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة رقم 20، احتل من خلالها المركز الرابع، في حين توقف رصيد أبها عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر.