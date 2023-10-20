الفتح يعبر محطة أبها برباعية

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الفوز على شقيقه أبها، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.