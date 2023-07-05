تأجيل أول مباراتين للهلال في معسكر النمسا

وتقرر أن يخوض الأزرق لقاءه الودي الأول أمام فريق "فيلدين النمساوي" يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023م بدلاً من يوم الجمعة الموافق 7 يوليـو، كما تم تأجيل اللقاء الودي الثاني أمام فريق "جوريكا السلوفيني" يومًا واحدًا ليُقام يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر ذاته.