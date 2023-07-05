تأجيل أول مباراتين للهلال في معسكر النمسا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته اليومية على فترتين، خلال معسكره الخارجي المقام بجمهورية النمسا، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد 2023/2024 م.
في الفترة الصباحية، أدى الفريق حصته التدريبية الأولى بمعسكره الإعدادي، تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، وبدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات الجري، فرض خلالها الجهاز الفني تدريبات التحمل وتطبيقات فنية متنوعة.
وتركزت الحصة التدريبية المسائية على الجوانب الفنية والتكنيكية، حيث قسم المدير الفني "جورج جيسوس" الفريق إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبات لياقية باستخدام الكرة وتطبيقات تكتيكية، واختتم "جيسوس" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وتقرر أن يخوض الأزرق لقاءه الودي الأول أمام فريق "فيلدين النمساوي" يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023م بدلاً من يوم الجمعة الموافق 7 يوليـو، كما تم تأجيل اللقاء الودي الثاني أمام فريق "جوريكا السلوفيني" يومًا واحدًا ليُقام يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر ذاته.