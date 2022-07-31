تمارين لياقية ومناورة فنية في تدريبات الهلال بمعسكر برمنغهام

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يوم الأحد تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" البريطانية؛ تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023.
اشتمل المران الصباحي على: تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وتخلل التدريب المسائي تدريبات لياقية متنوعة، ومناورة فنية على جزء من الملعب.
وواصل الثنائي "ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي" برنامجيهما التأهيلي, وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
ويؤدي الفريق اليوم الاثنين تدريباته؛ وذلك على فترتين صباحية ومسائية.