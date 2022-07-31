تمارين لياقية ومناورة فنية في تدريبات الهلال بمعسكر برمنغهام

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يوم الأحد تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" البريطانية؛ تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023.