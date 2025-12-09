غدًا.. "ديربي الأمريكيتين" يجمع فلامنغو وكروز أزول في كأس القارات

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع فريق بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا 2025، في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في 17 ديسمبر الجاري.