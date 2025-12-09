غدًا.. "ديربي الأمريكيتين" يجمع فلامنغو وكروز أزول في كأس القارات

يستعد فريق فلامنغو البرازيلي، بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، لمواجهة نظيره كروز أزول المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، غدًا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في قطر، ضمن بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025.
وتُعد المواجهة المرتقبة قمة "ديربي الأمريكيتين" وبداية المرحلة النهائية من البطولة، التي تُقام بالتزامن مع أيام الراحة في كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع فريق بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا 2025، في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في 17 ديسمبر الجاري.