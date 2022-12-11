نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير الرياضة يتسلم الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو "9 دان"

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تسلّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو "9 دان"؛ تقديرًا من الاتحاد الدولي لجهود سموه، رعاه الله، في دعم رياضة التايكوندو عالميًّا، والحركة الرياضية العالمية، من خلال احتضان المملكة لأهم البطولات والمناسبات الرياضية المتنوعة، بما يخدم تطلُّعات وطموحات الرياضيين حول العالم؛ حيث يُمنح هذا الحزام حصرًا لقادة الدول الداعمة لهذه الرياضة.